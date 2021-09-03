Планував бігти до Києва. Начальника Льотної академії викрили на хабарі (фото)

Посередника затримали під час отримання великої суми грошей

СБУ провели затримання. Фото: колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України викрила начальника Льотної академії Національного авіаційного університету та посередника – начальника льотного училища ЛА НАУ – на хабарі в 20 тис. доларів США.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Чиновники вимагали гроші від директора одного з місцевих приватних підприємств за укладення договорів про співпрацю з Льотною академією. У разі відмови начальник ЛА НАУ погрожував підприємцю "знищити" його бізнес.

Посередника зупинили на виїзді з Кропивницького. Фото: "Сьогодні"

"Затримали посередника під час одержання всієї суми хабара при виїзді з Кропивницького, він планував втекти до Києва. Крім того, СБУ затримала також керівника Льотної академії, який на власному автомобілі їхав на зустріч із посередником", – йдеться в повідомленні.

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Посадових осіб затримали відповідно до ст. 208 КПК України, тривають слідчі дії. Найближчим часом їм повідомлять про підозру.

Момент затримання. Фото: "Сьогодні"

Розкрадання в столиці

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А колишнього головного бухгалтера Мінкульту України судитимуть через надмірне перерахування 420 тис. грн компанії, що проводила конкурс на проєкт Музею Революції Гідності.

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