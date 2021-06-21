Русский
$ 27,17
32,44
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

Поцілував незнайомку на вулиці: в Києві побили блогера в прямому ефірі

21 червня 2021 15:08

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Перехожий чоловік заступився за ображену дівчину – карма знайшла київських жартівників моментально

Розіграш незнайомої дівчини на "мосту Кличка" закінчився для жартівника розбитим носом. Фото: колаж "Сьогодні"

Розіграш незнайомої дівчини на "мосту Кличка" закінчився для жартівника розбитим носом. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві сталася бійка на пішохідно-велосипедний мосту через Володимирський узвіз, де побили блогера за витівку стосовно незнайомої дівчини.

Реклама

Як видно на відео, знятому, вочевидь, користувачем Instagram OlegPusiil, жартівник вирішив поцілувати незнайомку в щоку, яка зупинилася під час прогулянки ввечері на київській пам'ятці – "мосту Кличка".

Це викликало у неї шок і обурення – вона відскочила і запитала, що з хлопцем не так.

Однак знайшовся і захисник ображеної дівчини – невідомий чоловік моментально вдарив пранкера по обличчю кулаком. Від сили удару той відлетів убік.

Реклама

Але ким цей чоловік доводиться дівчині, залишилося невідомим невідомо.

Не пропусти!
Україна – Австрія: онлайн вирішального матчу на Євро-2020
Україна і Австрія зустрічаються на Євро-2020

"Спочатку ми думали, що вона одна", – пишуть пранкери в Telegram.

Нагадаємо, в березні в центрі Києва поліцейські затримали хлопця, який кинув тарілку зі збитими вершками в поліцейського під час виконанні обов'язків. Свій вчинок він пояснив тим, що "знімав пранк".

А цього місяця "пранк" обернувся черепно-мозковою травмою та струсом мозку для школярки, яку приятелі закидали сирими яйцями на Поштовій площі столиці.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

У Києві пенсіонерка приголомшила людей: просила грошей, а потім їхала з покупками на таксі (відео)
У Києві пенсіонерка приголомшила людей: просила грошей, а потім їхала з покупками на таксі (відео)Надзвичайні події
Смертельне селфі. Під Києвом підліток вирішив здивувати дівчину і ліг під потяг (фото)
Смертельне селфі. Під Києвом підліток вирішив здивувати дівчину і ліг під потяг (фото)Надзвичайні події
Штовхнув п'яний перехожий: подробиці загибелі велосипедиста у Києві (фото)
Штовхнув п'яний перехожий: подробиці загибелі велосипедиста у Києві (фото)Надзвичайні події
У Києві на Бажана вантажівка збила пару – не захотіли йти до переходу (фото)
У Києві на Бажана вантажівка збила пару – не захотіли йти до переходу (фото)Надзвичайні події
Конфлікт із батьками: під Києвом зникли дві неповнолітні дівчинки (оновлено)
Конфлікт із батьками: під Києвом зникли дві неповнолітні дівчинки (оновлено)Надзвичайні події
Скандал у Києві: пасажира з ящиком полуниці висадили з трамвая (відео)
Скандал у Києві: пасажира з ящиком полуниці висадили з трамвая (відео)Надзвичайні події

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти