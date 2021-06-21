Поцілував незнайомку на вулиці: в Києві побили блогера в прямому ефірі

Розіграш незнайомої дівчини на "мосту Кличка" закінчився для жартівника розбитим носом. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві сталася бійка на пішохідно-велосипедний мосту через Володимирський узвіз, де побили блогера за витівку стосовно незнайомої дівчини.

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Як видно на відео, знятому, вочевидь, користувачем Instagram OlegPusiil, жартівник вирішив поцілувати незнайомку в щоку, яка зупинилася під час прогулянки ввечері на київській пам'ятці – "мосту Кличка".

Це викликало у неї шок і обурення – вона відскочила і запитала, що з хлопцем не так.

Однак знайшовся і захисник ображеної дівчини – невідомий чоловік моментально вдарив пранкера по обличчю кулаком. Від сили удару той відлетів убік.

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Але ким цей чоловік доводиться дівчині, залишилося невідомим невідомо.

"Спочатку ми думали, що вона одна", – пишуть пранкери в Telegram.

Нагадаємо, в березні в центрі Києва поліцейські затримали хлопця, який кинув тарілку зі збитими вершками в поліцейського під час виконанні обов'язків. Свій вчинок він пояснив тим, що "знімав пранк".

А цього місяця "пранк" обернувся черепно-мозковою травмою та струсом мозку для школярки, яку приятелі закидали сирими яйцями на Поштовій площі столиці.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: