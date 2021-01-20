Майже харакірі: в Борисполі чоловік заколов себе ножем в супермаркеті (відео)

Шокуючий випадок стався вчора ввечері в одному з супермаркетів Борисполя. Чоловік зайшов у магазин, підійшов до стенду, де були розкладені кухонне приладдя. У якийсь момент він взяв з полиці ніж, задер одяг, і завдав собі удар в область грудної клітини.

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Все це зафіксували камери спостереження супермаркету. Чоловік помер на підлозі магазину.

"НП подія сталася в супермаркеті на вулиці Київський шлях. Загиблий – місцевий житель, 1971 року народження. Він підійшов до стенду, взяв з полиці кухонний ніж і завдав собі удар в область грудної клітини. Від отриманої травми він помер на місці. Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці з'ясовуватимуть мотиви відчайдушного вчинку чоловіка. На цей момент вони невідомі", – розповіли в поліції Київської області.

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У поліції Київської області кажуть, що по даному випадку відкрите кримінальне провадження за статтею 115, з позначкою "самогубство".

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