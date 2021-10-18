Майже на мільйон гривень. У Києві ліквідували канал постачання наркотиків (фото)

Все вилучене відправили на проведення експертизи, в тому числі й устаткування для виготовлення наркотиків

Відкрили кримінальне провадження / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві поліцейські затримали трьох чоловік і вилучили речовини, схожі на амфетамін, канабіс, таблетки екстазі та ЛСД – майже на мільйон гривень. А також обладнання для виготовлення наркотиків. Їм загрожує до 12 років позбавлення в'язниці.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Києва в Facebook .

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Викрили трьох чоловіків (1987, 1988 і 1990 року народження) в збуті наркотиків і психотропних речовин на території міста.

"В автомобілях правопорушників та гаражних приміщеннях виявлено та вилучено речовини, схожі на наркотичні, а саме півтора кілограма амфетаміну, кілограм канабісу, 100 пігулок екстазі та ЛСД. Окрім цього з будинку, розташованого на території одного з селищ Полтавської області, ми вилучили спеціалізоване обладнання, яке використовувалось для виготовлення наркотиків. Усе вилучене направили на проведення відповідних експертиз", – говорить слідчий Деснянського управління поліції Дмитро Линник.

Вилучили велику партію наркотиків / Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

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За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Затриманим загрожує термін / Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Скільки наркотиків вилучили з початку року

За даними Нацполіціі, в Україні за сім місяців цього року вилучили понад 840 кг наркотичних засобів та психотропних речовин. Їх орієнтовна вартість – понад 228 млн грн.

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У яких областях знайшли найбільше наркотиків:

Дніпропетровська;

Харківська;

Донецька.

Раніше ми повідомляли, що в Києві виявили дві міжнародні посилки, в яких з Казахстану в Україну намагалися надіслати препарати з вмістом психотропних речовин.

Крім того, в Кіровоградській області викрили порушників, які поширювали психотропи під виглядом таблеток для схуднення.