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Вижив дивом. Під Києвом шукають водія Renault, який збив чоловіка і втік (фото)

6 травня, 08:42

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На місці залишилися уламки машини, за якими патрульні хочуть відшукати винуватця аварії

Під Києвом на Столичному шосе автомобіль збив чоловіка і втік з місця ДТП.

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Facebook.

НП сталася недалеко від Кончі-Заспи. Літній чоловік йшов уздовж дороги, і його збив автомобіль, водій якого з місця пригоди зник.

"На місці залишилися елементи дзеркала авто, за якими патрульним визначили, що це білий Renault", – йдеться в повідомленні.

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За попередньою інформацією, потерпілий отримав множинні травми, втратив багато крові – його доставили в 17-ту лікарню.

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За словами родичів, чоловік пропав уранці. Син виїхав на пошуки, але знайшов його вже після того, коли сталася ДТП.

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Наразі патрульні шукають автомобіль, який збив потерпілого.

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Нагадаємо, в Києві велосипедистка збила пішохода, обидві жінки в лікарні.

Крім того, в Рівненській області зіткнулися п'ять автомобілів.

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