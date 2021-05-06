Вижив дивом. Під Києвом шукають водія Renault, який збив чоловіка і втік (фото)

Під Києвом на Столичному шосе автомобіль збив чоловіка і втік з місця ДТП.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Facebook.
НП сталася недалеко від Кончі-Заспи. Літній чоловік йшов уздовж дороги, і його збив автомобіль, водій якого з місця пригоди зник.
"На місці залишилися елементи дзеркала авто, за якими патрульним визначили, що це білий Renault", – йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, потерпілий отримав множинні травми, втратив багато крові – його доставили в 17-ту лікарню.
За словами родичів, чоловік пропав уранці. Син виїхав на пошуки, але знайшов його вже після того, коли сталася ДТП.
Наразі патрульні шукають автомобіль, який збив потерпілого.
Нагадаємо, в Києві велосипедистка збила пішохода, обидві жінки в лікарні.
Крім того, в Рівненській області зіткнулися п'ять автомобілів.