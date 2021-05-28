Під Києвом автоматники перевіряють кожну машину. Із суду втік злочинець

Жителів Київської області стривожили раптові КПП з автоматниками, які з'явилися у Вишгороді. Наприклад, в Бучі озброєні правоохоронці перевіряють кожну машину, яка виїжджає з міста. Як повідомили кореспонденту "Сьогодні", поліція розшукує злочинця, який втік із зали суду.

Реклама

У поліції Київської області нам повідомили, що злочинець втік із залу суду в Ірпені.

"По області введена поліцейська спецоперація щодо розшуку та затримання зловмисника. Він обманював жінок. Домовлявся з ними, приходив на побачення, а потім грабував жінок. Сьогодні над ним мав бути суд, а йому вдалося втекти із судової зали", – повідомили сайту "Сьогодні" в поліції Київської області.

Як чоловікові вдалося втекти із залу суду – встановлюють співробітники поліції.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом затримали підозрюваних у серії розбійних нападів.

Реклама

Також нагадаємо, в Одесі затримали учасників банди, які викрадали людей заради викупу.