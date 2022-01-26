Під Києвом автомобіль на смерть збив молодого солдата ЗСУ (фото)

Військовий загинув ще до приїзду медиків

Померлий був 2000 року народження/Колаж: "Сьогодні"

У Київській області сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинула людина.

Про це повідомляє telegram-канал dtp.kiev.ua.

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Деталі

Трагічний інцидент стався в місті Біла Церква 26 січня близько 20:00. 21-річний водій, який рухався по Олександрійському бульвару, допустив наїзд на пішохода 2000 року народження. Від отриманих травм пішохід помер ще до приїзду швидкої допомоги. Відомо, що він був солдатом ЗСУ. На місці ДТП працюють правоохоронці.

Солдата збив 21-річний водій/Фото: dtp.kiev.ua

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34%;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

До того ж названо основні види ДТП:

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зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.

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