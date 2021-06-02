У Київській області "прогулянка" лосів сьогодні стала причиною ДТП. Одна тварина сильно постраждала. Про це повідомляє Бучанська міська рада в Facebook. Аварія сталася в Ворзелі - автомобіль збив лося, який несподівано вискочив на дорогу. "Поруч бігали ще троє тварин. У велетня відкритий перелом ноги", - пишуть в повідомленні. Ветеринари приїхали на місце події. Лося у важкому стані забрали до притулку для диких тварин в Чубинському на базі кінного клубу. Відзначимо, що лось - це червонокнижна тварина, вагою в 300-400 кг. Раніше ми писали, що на Одеській трасі два автомобіля збили лося, тварина загинула. Нагадаємо, 11 листопада величезний лось став причиною ДТП під Києвом, в якому постраждали три людини.