Під Києвом фура розчавила легковик, люди загинули на місці (фото)

Причина ДТП та кількість постраждалих наразі невідомі

У Київській області легковик влетів під вантажівку / Фото: Колаж: Сьогодні

Під Києвом на Одеській трасі біля Василькова сталася смертельна ДТП. Троє людей загинуло.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.

Реклама

Аварія сталася у селі Путрівка. Легковий автомобіль сплюснуло під фурою.

Потрібна допомога співробітників ДСНС / Фото: dtp.kiev.ua

"Водій автомобіля daewoo lanos залетів під припарковану вантажівку", – пишуть у Мережі.

Реклама

На місці працюють рятувальники та "швидка".

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті у селі Косине сталася смертельна аварія. Водій авто під дією наркотиків не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок цього загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували.

Реклама

Раніше ми писали: