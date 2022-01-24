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Під Києвом фура розчавила легковик, люди загинули на місці (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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24 січня, 09:11
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Причина ДТП та кількість постраждалих наразі невідомі
У Київській області легковик влетів під вантажівку
У Київській області легковик влетів під вантажівку / Фото: Колаж: Сьогодні

Під Києвом на Одеській трасі біля Василькова сталася смертельна ДТП. Троє людей загинуло.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.

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Аварія сталася у селі Путрівка. Легковий автомобіль сплюснуло під фурою.

Потрібна допомога співробітників ДСНС
Потрібна допомога співробітників ДСНС / Фото: dtp.kiev.ua

"Водій автомобіля daewoo lanos залетів під припарковану вантажівку", – пишуть у Мережі.

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На місці працюють рятувальники та "швидка".

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне керування – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті у селі Косине сталася смертельна аварія. Водій авто під дією наркотиків не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок цього загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували.

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