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Під Києвом бетономішалка збила 14-річну дівчинку (відео)

18 травня, 15:09

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У дитини важкі травми – струс, подряпини, пошкоджена грудна клітка

У Київській області сьогодні вранці, 18 травня, сталася страшна аварія – 14-річна дівчинка потрапила під вантажівку з бетономішалкою. Це сталося на вулиці Академіка Заболотного.

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Про це повідомляє Київ Зараз в Telegram.

Так, аварія сталася на Теремках у заїзду з села Новосілки.

"У дитини травма грудної клітини, струс мозку і подряпини", – йдеться в повідомленні.

Поки невідомо, як це сталося. На відео зафіксували момент після ДТП.

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Раніше ми писали, що в Києві перекинулася бетономішалка. Рятувальникам потрібно попередньо розрізати бочку, щоб вивантажити частину бетону і полегшити машину. Вони працювали близько шести годин.

Нагадаємо, що в страшному ДТП під Рівним загинула ціла сім'я.

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