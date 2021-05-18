Під Києвом бетономішалка збила 14-річну дівчинку (відео)

У Київській області сьогодні вранці, 18 травня, сталася страшна аварія – 14-річна дівчинка потрапила під вантажівку з бетономішалкою. Це сталося на вулиці Академіка Заболотного.
Про це повідомляє Київ Зараз в Telegram.
Так, аварія сталася на Теремках у заїзду з села Новосілки.
"У дитини травма грудної клітини, струс мозку і подряпини", – йдеться в повідомленні.
Поки невідомо, як це сталося. На відео зафіксували момент після ДТП.
Раніше ми писали, що в Києві перекинулася бетономішалка. Рятувальникам потрібно попередньо розрізати бочку, щоб вивантажити частину бетону і полегшити машину. Вони працювали близько шести годин.
Нагадаємо, що в страшному ДТП під Рівним загинула ціла сім'я.