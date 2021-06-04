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Під Києвом браконьєри облаштували підпільний цех по переробці риби з Чорнобиля (фото, відео)

4 червня, 20:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Щомісячна виручка становила понад понад півмільйона гривень

У Київській області браконьєри організували підпільний цех. Фото: колаж "Сегодня"

У Київській області браконьєри організували підпільний цех. Фото: колаж "Сегодня"

У Київській області (Вишгородський район) правоохоронці затримали групу браконьєрів, які ловили рибу, в тому числі в Чорнобильській зоні. Для переробки улову працював підпільний цех. Під час обшуків вилучили 10 км мереж і 17 човнів.

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Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Небитов в Facebook.

Незаконним ловом риби в промислових масштабах займалися 13 чоловік на чолі з двома братами 39 і 48 років.

"Для прикриття злочинної діяльності фігуранти залучили навіть працівника рибінспекції, який завчасно попереджав зловмисників про заплановані перевірки правоохоронців. Браконьєри працювали у акваторіях Вишгородського району, в тому числі у зоні відчуження, не припиняли роботу і в період нересту, використовували електровудки та доставляли незаконний улов на замасковані від сторонніх осіб причали. Сом, щука, лин, судак – все це регулярно потрапляло у сітки браконьєрів, щомісячна виручка яких становила понад півмільйона гривень", – розповів Небитов.

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Начальник поліції зазначив, що двох організаторів групи вже затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За фактом незаконного зайняття рибним промислом відкрито кримінальне провадження.

Раніше ми писали, що під Львовом молодий браконьєр обстріляв копів і лісників – є постраждалі.

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Нагадаємо, також ми писали чому українців годують тухлою рибою з рук браконьєрів. Ми перевірили рибні ринки столиці: продавці плюють на правила зберігання продукту і не гребують торгувати червонокнижними видами.

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