Під Києвом браконьєри облаштували підпільний цех по переробці риби з Чорнобиля (фото, відео)

У Київській області браконьєри організували підпільний цех. Фото: колаж "Сегодня"

У Київській області (Вишгородський район) правоохоронці затримали групу браконьєрів, які ловили рибу, в тому числі в Чорнобильській зоні. Для переробки улову працював підпільний цех. Під час обшуків вилучили 10 км мереж і 17 човнів.

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Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Небитов в Facebook.

Незаконним ловом риби в промислових масштабах займалися 13 чоловік на чолі з двома братами 39 і 48 років.

"Для прикриття злочинної діяльності фігуранти залучили навіть працівника рибінспекції, який завчасно попереджав зловмисників про заплановані перевірки правоохоронців. Браконьєри працювали у акваторіях Вишгородського району, в тому числі у зоні відчуження, не припиняли роботу і в період нересту, використовували електровудки та доставляли незаконний улов на замасковані від сторонніх осіб причали. Сом, щука, лин, судак – все це регулярно потрапляло у сітки браконьєрів, щомісячна виручка яких становила понад півмільйона гривень", – розповів Небитов.

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Начальник поліції зазначив, що двох організаторів групи вже затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За фактом незаконного зайняття рибним промислом відкрито кримінальне провадження.

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