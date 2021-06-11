Під Києвом вантажівка в'їхала в ТРЦ – у водія не було прав (відео)

ДТП в Борисполі. Фото: скрін

У Борисполі відбулася ДТП з вантажівкою. Власник фури здавав назад, але не впорався з керуванням і в'їхав в будівлю торгово-розважального центру. Раніше чоловіка вже позбавили прав.

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Про це повідомляє пресслужба Патрульній поліції Київської області в Telegram.

Жінка, яка стала свідком інциденту, розповіла, що від удару вантажівка пошкодила фасад ТРЦ.

Копи перевірили документи водія вантажівки. Як виявилося, чоловік був позбавлений прав, але все одно сів за кермо.

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"Водій вантажівки не переконався в безпеці маневру та скоїв наїзд на будівлю ТРЦ, рухаючись заднім ходом", – йдеться в повідомленні.

Відносно порушника ПДР склали два протоколи – про вчинення ДТП і про управління водієм, якого позбавили прав.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в Києві на проспекті Науки зіткнулися два автобуси – є постраждалі. Через зіткнення комунального і міжміського автобуса утворилася пробка.