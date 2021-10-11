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Під Києвом іномарка на швидкості протаранила вантажівку. Загиблого вирізали з салону (фото)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
11 жовтня, 22:03
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Поліцейські з'ясовують обставини ДТП з легковиком і КамАЗом у Білогородці – що відомо про аварію
У Києві сталася смертельна ДТП
У Києві сталася смертельна ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні

У Київській області, де раніше маршрутний автобус зіткнувся з легковиком, у селі Білогородка сталася смертельна ДТП за участю легковика та вантажівки. У результаті водій іномарки помер на місці.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

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Фото: dtp.kiev.ua

Зазначається, що близько 18:00 на вулиці Героїв Оборони водій Mitsubishi Lancer на високій швидкості врізався у зустрічний КамАЗ. На місце приїхали рятувальники, медики і поліцейські. Однак врятувати постраждалого водія не вдалося.

Фото: dtp.kiev.ua

"Тіло нещасного затиснуло уламками автомобіля. Поставили крапельниці. Ввели знеболююче. На момент вилучення тіла рятувальниками був уже мертвий", – йдеться у повідомленні.

Фото: dtp.kiev.ua

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

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  • зіткнення;
  • наїзд на транспортний засіб, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд з проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

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