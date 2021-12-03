Під Києвом із психіатричної лікарні втік чоловік (відео)

21-річний втікач втік із відділення №5 КПН "Київської міської психоневрологічної лікарні"

У Глевасі (Київська область) чоловік втік із психоневрологічної лікарні. Поліція затримала чоловіка на залізничному вокзалі на Вінниччині.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції Київської області Facebook.

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21-річний втікач втік із відділення №5 КПН "Київської міської психоневрологічної лікарні".

"В медичному закладі чоловік перебував на лікуванні згідно ухвали Смілянського районного суду Черкаської області. На пошуки чоловіка були орієнтовані усі наряди поліції Київщини, інших областей та громадськість", – йдеться у повідомленні.

Наразі порушник перебуває у Фастівському районному управлінні поліції. Поліція проводить слідчі дії та встановлює обставини втечі.

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З психіатричної лікарні під Кривим Рогом втік небезпечний пацієнт

Раніше ми писали, що із Гейківської обласної психоневрологічної лікарні під Кривим Рогом втік пацієнт із шизофренією. Перед втечею він до смерті забив медбрата ніжкою від стільця.

Відомо, що тіло загиблого 54-річного медпрацівника виявили близько 4:00 і з'ясувалося, що з медустанови зник 21-річний пацієнт.

У лікарні повідомили, що тіло знайшла медсестра разом з колегою в одній з палат, а пацієнт, який втік, страждав на психічне захворювання і був жорстоким і агресивним.

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