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Під Києвом хлопчик відрубав палець своїй 2-річній сестрі

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
27 жовтня, 12:18
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Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини НП
Хлопчик відрубав своїй сестрі палець. Фото: колаж "Сьогодні"
Хлопчик відрубав своїй сестрі палець. Фото: колаж "Сьогодні"

У селі Оріховець Київської області 4-річний хлопчик відрубав палець своїй 2-річній сестрі. Поліцейські з'ясовують усі обставини НП.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області

Подробиці НП

Як стало відомо, дівчинка отримала тілесні ушкодження під час гри із 4-річним братом.

Як з'ясували правоохоронці, хлопчик грав у дворі зі своєю сестричкою, після чого вони опинилися у сараї.

За попередніми даними, хлопчик взяв до рук сокиру і відрубав сестрі верхню фалангу пальця правої руки.

В якому стані дівчинка?

2-річну малечу госпіталізували до лікарні Білої Церкви. Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини цієї події.

"Шановні батьки! Не залишайте без нагляду дітей, щоб не допустити подібних наслідків. В такому віці діти повністю не розуміють, що вони можуть скоїти непоправне. Будьте пильними та бережіть своїх дітей!" – звернулися правоохоронці.

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