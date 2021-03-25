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Під Києвом масштабне ДТП: на Житомирській трасі утворився затор (фото)

25 березня, 15:17

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На місці працюють спецслужби

Під Києвом на Житомирській трасі 25 березня сталася серйозна ДТП.

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.

"Розірване авто лежить на узбіччі. На місці поліція і медики", – йдеться в повідомленні.

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За інформацією Google maps, на місці дійсно утворився великий затор.

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Інформації про постраждалих поки немає.

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Нагадаємо, в Києві чоловік отримав багато пошкоджень після того, як його збив автомобіль, при цьому його ще й звинуватили в пошкодженні чужої машини.

Ми також писали, що в Полтаві мікроавтобус переїхав літню жінку. Від отриманих травм пенсіонерка загинула на місці.

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Київ аварія ДТП затор житомирська траса

Джерело: Сьогодні

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