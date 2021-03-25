Під Києвом масштабне ДТП: на Житомирській трасі утворився затор (фото)

Під Києвом на Житомирській трасі 25 березня сталася серйозна ДТП.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.
"Розірване авто лежить на узбіччі. На місці поліція і медики", – йдеться в повідомленні.
За інформацією Google maps, на місці дійсно утворився великий затор.
Інформації про постраждалих поки немає.
Нагадаємо, в Києві чоловік отримав багато пошкоджень після того, як його збив автомобіль, при цьому його ще й звинуватили в пошкодженні чужої машини.
Ми також писали, що в Полтаві мікроавтобус переїхав літню жінку. Від отриманих травм пенсіонерка загинула на місці.
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