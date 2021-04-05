Під Києвом чоловік "мінував" село, щоб привернути до себе увагу роботодавця (фото)

У Київській області затримали жителя Макарівщини за неправдиве повідомлення про замінування села.

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Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіціі Київської області в Facebook.

Чоловік повідомив, що замінував селище Кодра. Попросив, щоб приїхали співробітники поліції і кинув слухавку.

"Чоловік раніше працював комірником на одному з підприємств села Білогородка Бучанського району. Керівництво звільнило його з займаної посади. А тому, аби привернути до себе увагу, зателефонував до поліції та повідомив про замінування", – йдеться в повідомленні.

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За даним фактом порушено кримінальне провадження – за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності.

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Санкція статті передбачає ув'язнення на строк від двох до шести років.

Раніше ми писали, що президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за неправдиві повідомлення про мінування державних органів і об'єктів критичної інфраструктури.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в січні цього року в Кривому Розі "мінували" квартиру батьків Зеленського. Поліція швидко знайшла чоловіка, і він пояснив, чому так зробив.

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