Русский
$ 27,96
32,84
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

Під Києвом чоловік "мінував" село, щоб привернути до себе увагу роботодавця (фото)

5 квітня, 15:07

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Вирішується питання про повідомлення підозри затриманому

У Київській області затримали жителя Макарівщини за неправдиве повідомлення про замінування села.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіціі Київської області в Facebook.

Чоловік повідомив, що замінував селище Кодра. Попросив, щоб приїхали співробітники поліції і кинув слухавку.

"Чоловік раніше працював комірником на одному з підприємств села Білогородка Бучанського району. Керівництво звільнило його з займаної посади. А тому, аби привернути до себе увагу, зателефонував до поліції та повідомив про замінування", – йдеться в повідомленні.

Реклама

Правоохоронці затримали псевдомінера.

В тренді
Локдаун у Києві накрутив ціни на таксі до 300-600 гривень

За даним фактом порушено кримінальне провадження – за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності.

Реклама

Санкція статті передбачає ув'язнення на строк від двох до шести років.

Раніше ми писали, що президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за неправдиві повідомлення про мінування державних органів і об'єктів критичної інфраструктури.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в січні цього року в Кривому Розі "мінували" квартиру батьків Зеленського. Поліція швидко знайшла чоловіка, і він пояснив, чому так зробив.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

поліція село мінер Київська область

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У Київській області мама з дітьми смажила маршмеллоу на Вічному вогні: відео
У Київській області мама з дітьми смажила маршмеллоу на Вічному вогні: відеоНадзвичайні події
У Києві викрали і вбили громадського активіста (фото)
У Києві викрали і вбили громадського активіста (фото)Надзвичайні події
На столичній Троєщині сталася пожежа: загорівся багатоповерховий новобуд
На столичній Троєщині сталася пожежа: загорівся багатоповерховий новобудНадзвичайні події
Постійно паркувався на газоні: в Києві згорів позашляховик
Постійно паркувався на газоні: в Києві згорів позашляховикНадзвичайні події
У Києві масштабна пожежа: горять плавучі дачі (фото, відео)
У Києві масштабна пожежа: горять плавучі дачі (фото, відео)Надзвичайні події
Під Києвом
Під Києвом "Москвич" протаранив і перевернув бус: кількість жертв збільшилася (фото і відео)Надзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти