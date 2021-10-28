Під Києвом чоловік із пістолетом увірвався до лікарні (фото, відео)

Озброєний чоловік наставив пістолет на медичну сестру

У Василькові (Київська область) у ніч проти 28 жовтня 36-річний зловмисник погрожував медичної працівниці пістолетом прямо у лікарні.

Про це повідомляє Глава поліції Київщини Андрій Небутов у Facebook.

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Як з'ясувалося, молодик увірвався до приймального відділення і після нетривалої розмови з медсестрою дістав пневматичну зброю, направивши приціл на медпрацівницю.

Камери зафіксували момент нападу у лікарні / Фото: Нацполиция

"Медпрацівниця вчасно зорієнтувалась, зачинила двері і викликала поліцію. Правоохоронці оперативно прибули на місце події, затримали чоловіка та вилучили зброю, яку зловмисник ще й намагався ретельно приховати", – написав він.

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Зрештою з'ясувалося, що перед витівкою в лікарні нетверезий грабіжник ходив Васильковим і погрожував зброєю водіям, вимагаючи, щоб вони доставили в медустанову його дружину.

Пістолет вилучили / Фото: Нацполиция

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Медики нападають на пацієнтів

На Закарпатті лікар інфекційного відділення Мукачівської лікарні сказала "піти на горище" пацієнтці , яка просила перевести її до палати без хворих на COVID-19. Вона уточнила, що не заражена коронавірусом і підхопити його не хоче. Жінка розповіла, що під час лікування у медзакладі дізналася, що бабуся у її палаті має позитивний результат ПЛР-тесту. Після цього вона звернулася до лікаря і намагалася добитися переведення в іншу палату. Проте медик у відповідь на прохання пацієнтки запропонувала їй "піти на горище".

, яка просила перевести її до палати без хворих на COVID-19. Вона уточнила, що не заражена коронавірусом і підхопити його не хоче. Жінка розповіла, що під час лікування у медзакладі дізналася, що бабуся у її палаті має позитивний результат ПЛР-тесту. Після цього вона звернулася до лікаря і намагалася добитися переведення в іншу палату. Проте медик у відповідь на прохання пацієнтки запропонувала їй "піти на горище". У Києві стоматолога підозрюють у замаху на вбивство, розбійні напади та шахрайство на 400 тис. гривень. Лікар, займаючись стоматологічною практикою, вводив пацієнтів в оману, повідомляючи їм неправдиву інформацію щодо необхідного обсягу медичного лікування.

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