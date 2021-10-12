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Під Києвом чоловік у камуфляжі розстріляв авто з сім'єю – відео

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
12 жовтня, 15:34
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У Київській області невідомий почав стрілянину по подружжю і дитині, які сиділи в машині
Під Києвом сталася стрілянина
Під Києвом сталася стрілянина / Фото: Колаж: Сьогодні

У Софіївській Борщагівці, що під Києвом, 12 жовтня чоловік у камуфляжі відкрив вогонь по автомобілю з сім'єю.

Про це повідомляє Нацполіція.

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Зазначається, що стрілянина сталася близько 7:45. Невідомий вистрілив у 27-річного чоловіка, який разом з 28-річною дружиною та дитиною сідали в машину.

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У результаті чоловік поранений в ногу, також пошкоджений автомобіль.

Фото: Київ Зараз

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Зараз копи встановлюють стрілка і з'ясовують, з якої зброї стріляв зловмисник.

Нелегальна зброя в Україні

Після початку війни на Донбасі Україна стала європейським лідером на ринку нелегальної зброї і боєприпасів. До початку конфлікту в країні налічувалося близько 3 млн одиниць незаконних "вогнестрілів".

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В "Українській асоціації власників зброї" припускають, що з тих пір цей показник міг вирости до 5 млн "стволів" – від пістолетів Макарова і ТТ до автоматів Калашникова різних модифікацій.

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