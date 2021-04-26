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Під Києвом чоловік жорстоко побив собаку ногами і потрапив на відео

26 квітня, 18:40

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Жителі просять ідентифікувати чоловіка – що далі будуть робити з цією інформацією поки невідомо

У Київській області очевидці зняли на відео жорстоке поводження з тваринами.

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Ролик опублікував Ірпінь Типовий в Telegram.

НП подія сталася біля ЖК "Синергія" в Ірпені.

"Допоможіть поширити і ідентифікувати мужика, який біля ЖК Синергія 3 сьогодні спустив свого ягдтерьера на бездомну собаку і потім ще бив її ногами, тому що пес дав відсіч. Це не перший випадок жорстокого поводження з тваринами цим чоловіком", – підписали відео небайдужі.

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Раніше ми писали, що в Херсонській області чоловік жорстоко розправився з двома собаками.

Нагадаємо, що в Одеській області чоловік розстріляв на вулиці п'ять собак.

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Джерело: Сьогодні

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