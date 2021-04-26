Під Києвом чоловік жорстоко побив собаку ногами і потрапив на відео

У Київській області очевидці зняли на відео жорстоке поводження з тваринами.
Ролик опублікував Ірпінь Типовий в Telegram.
НП подія сталася біля ЖК "Синергія" в Ірпені.
"Допоможіть поширити і ідентифікувати мужика, який біля ЖК Синергія 3 сьогодні спустив свого ягдтерьера на бездомну собаку і потім ще бив її ногами, тому що пес дав відсіч. Це не перший випадок жорстокого поводження з тваринами цим чоловіком", – підписали відео небайдужі.
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Раніше ми писали, що в Херсонській області чоловік жорстоко розправився з двома собаками.
Нагадаємо, що в Одеській області чоловік розстріляв на вулиці п'ять собак.
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