Під Києвом знайшли мертвим суддю Печерського суду Писанця – всі подробиці

Тіло померлого направили в Бровари для проведення експертизи і встановлення причини смерті

Померлому судді Віталію Писанцю було 53 роки. Фото: з відкритих джерел

У селі Погреби Київської області знайдено мертвим суддю Печерського суду Віталія Писанця. Ряд ЗМІ заявили, що перед смертю він побився, проте "Сьогодні" цю інформацію правоохоронці не підтверджують.

"Інформація, яка прозвучала в телеграм-каналах – перекручена. Суддя дійсно знайдений мертвим, але на тілі немає видимих тілесних ушкоджень. За попередньою інформацією, не було ні стрілянини, ні бійки. Не виключено, що у цього служителя Феміди відірвався тромб. Все це встановить експертиза", – повідомили нам правоохоронці, знайомі з матеріалами кримінального провадження.

Що кажуть в ЗМІ

Як повідомляє Свободний, напередодні суддя відпочивав разом зі слідчим Солом'янського управління НП Хоменко Е. і адвокатом Онопенко П. Між суддею і слідчим стався конфлікт і бійка.

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Тіло судді лежало на підлозі вітальні будинку, на його одязі були плями бурого кольору. При цьому тілесних ушкоджень на трупі не було, повідомляє Страна.

Померлого суддю направили в Бровари для проведення експертизи і встановлення причини смерті.

Поліція опитала учасників події, які виклали свою версію подій. За їх твердженням, під час вживання спиртних напоїв між суддею і слідчим Хоменко виник словесний конфлікт.

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Роздратований Писанець вдарив слідчого по обличчю рукою, на чому конфлікт був вичерпаний. Заспокоївшись, чоловіки протягом наступних 40 хвилин випивали.

Однак після цього у судді раптово пішла кров з носа, після чого він втратив рівновагу і впав, зачепивши рукою вазу на столі, яка звалилася на підлогу і розбилася. А у Писанця посиніло обличчя.

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Хоменко і Онопенко спробували надати йому медичну допомогу. Незабаром до будинку під'їхали син і зять покійного. Вони викликали швидку допомогу і співробітників поліції. Працівники швидкої допомоги констатували смерть Писанця.

Зараз з Хоменко і Онопенко проводять слідчі дії співробітники ДБР. У тому числі перевіряється і достовірність версії, викладеної учасниками подій.

Відомості про подію внесені слідчими Бюро в реєстр за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 КК України (умисне вбивство).

Що відомо про Віталія Писанця

Померлий суддя Віталій Писанець. Фото: Голос народу

Згідно даним порталу "Чесно", з 1998 до 2011 року Віталій Анатолійович Писанець був суддею Свердловського міського суду Луганської області (з 2003 року обраний на посаду судді безстроково). В 2011-му його призначили головою цього суду.

22 липня 2012 року невідомі побили Писанця. Він потрапив до лікарні з переломом черепа й сильним крововиливом. Зазначалося, що причиною була його "професійна діяльність".

У 2015 році Писанця указом президента перевели до Печерського райсуду Києва.

Також суддя нещодавно проводив одне із засідань у справі Віктора Медведчука – розглядав відведення іншого судді в справі нардепа.

Раніше ми повідомляли, що 5 серпня помер колишній прем'єр-міністр України, перший глава Служби безпеки України, міністр оборони України, секретар РНБО Євген Марчук.

Також нагадаємо, раніше помер глава Подільського району Києва Віктор Смирнов, який керував районом останні три роки.