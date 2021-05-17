Під Києвом неадекват кидався з ножем на перехожих (фото)

Коли зловмисник побачив поліцейське авто – почав втікати, його одразу впіймали патрульні та затримали на місці

У Білій Церкві неадекватний чоловік кидався на перехожих з ножем. Інцидент стався біля одного з супермаркетів на вулиці 1-шій Піщаній.

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Про це повідомляє прес-служба поліції.

До правоохоронців звернувся охоронець супермаркету, пізніше він же вказав на порушувача порядку. Виявилось, що чоловік не просто лякав ножем перехожих, а ще і влаштував бійку.

"Заявник розповів, що перехожий, до якого чіплявся хуліган, вибив у нього ножа з рук, а працівники охоронної фірми притримали правопорушника до приїзду поліції", - йдеться в повідомленні.

Коли правопорушник побачив правоохоронців, спробував втекти. Проте патрульні відразу наздогнали та затримали чоловіка, а на місце події викликали слідчих та медиків.

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Раніше ми повідомляли, що у Києві спіймали чоловіка, який ножем поранив двох киян. НП сталася через зауваження стосовно собаки чоловіка, яка кидалася на перехожих.