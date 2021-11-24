Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Інтер - Шахтар: онлайн Інтер - Шахтар: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

Під Києвом педофіл зґвалтував 8-річну дівчинку на очах її брата

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
24 листопада, 11:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Злочинець своєї провини не визнав. Суд виніс йому вирок
На Київщині педофіл сяде у в'язницю на 15 років. Фото: колаж "Сьогодні"
На Київщині педофіл сяде у в'язницю на 15 років. Фото: колаж "Сьогодні"

Мешканцю Київської області суд виніс вирок у справі про зґвалтуванні 8-річної дитини. Злочинцю загрожує 15 років ув'язнення.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Деталі

Як стало відомо, обвинувачений у серпні 2018 року вчинив дії сексуального характеру стосовно неповнолітньої дитини.

В одному із сіл Білоцерківського району чоловік прийшов додому до знайомої. Вдома були її діти. Скориставшись відсутністю господарки, він відніс 8-річну дівчинку на город, де зґвалтував. Все відбувалося на очах 5-річного брата.

Обвинувачений своєї провини не визнав. Суд засудив злочинця до найсуворішого покарання, передбаченого санкцією статті – 15 років позбавлення волі.

В Україні часто затримують педофілів. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні часто затримують педофілів. Фото: колаж "Сьогодні"

Сексуальне насильство над дітьми в Україні

У середньому майже у 80% випадків ґвалтують дітей дорослі, яких вони знають. З них близько 40% – дуже близькі до дитини родичі або батьки. Про 90% злочинів ніколи не повідомляють до поліції.

Чому діти мовчать

Причини мовчання дітей найрізноманітніші:

  • страх або сором;
  • недовіра батьків до слів дитини;
  • страх дитини втратити близького дорослого, який піклується і часто дарує подарунки;
  • залежність сім'ї від педофіла.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

 Дивитись усі статті
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Короновірус за тиждень

9 040

захворіло за тиждень в Києві

-6%

Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Поринь в минуле
Що там цікавого?
Щоденник незалежності 🇺🇦

24 листопада 1991. У селі Новий Кропивник у Львівській області встановлено камінний хрест у зв’язку з ліквідацією колгоспу...

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Таємниці садиби Якима Сулими у Києві. Ревнивий привид і лякаючий сміх з нізвідки...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.86

Російський рубль (₽)

0.3578

Євро (€)

30.24

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти