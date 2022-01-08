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Під Києвом пенсіонерка влаштувала ДТП: є постраждалі, серед них дитина (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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8 січня, 12:01
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Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії
На Київщині у ДТП постраждало багато людей. Фото: колаж "Сьогодні"
На Київщині у ДТП постраждало багато людей. Фото: колаж "Сьогодні"

У Київській області 7 січня сталася жахлива ДТП. Внаслідок аварії постраждали чотири особи, з них одна дитина.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області.

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Аварію спровокувала пенсіонерка

7 січня близько 14:00 на перехресті автодороги Північно-східний об'їзд Києва з вулицею міста Бориспіль сталася аварія.

За попередніми даними, 76-річна пенсіонерка з Києва, керуючи автомобілем Nissan Almera, не надала перевагу в русі та зіткнулася з Renault Scenic під керуванням 44-річного водія.

Є постраждалі

Внаслідок ДТП обидва водії та два пасажири Nissan Almera – 35 та 12 років – отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до Бориспільської лікарні.

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Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії.

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На Київщині сталася жахлива ДТП. Фото: поліція Київської області

На Прикарпатті у страшній ДТП загинуло немовля

Увечері 7 січня у Коломиї Івано-Франківської області сталася страшна ДТП. Внаслідок аварії загинув 5-місячний малюк.

7 січня о 18:55 рятувальникам надійшло повідомлення про ДТП у місті Коломия на автодорозі Н-10.

На місці події з'ясувалося, що сталося зіткнення двох легкових автомобілів. Внаслідок ДТП загинула 5-місячна дитина.

Рятувальники відключили клем АКБ, а також передали травмованих людей працівникам екстреної медичної допомоги.

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