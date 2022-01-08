Під Києвом пенсіонерка влаштувала ДТП: є постраждалі, серед них дитина (фото)

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії

На Київщині у ДТП постраждало багато людей. Фото: колаж "Сьогодні"

У Київській області 7 січня сталася жахлива ДТП. Внаслідок аварії постраждали чотири особи, з них одна дитина.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області.

Реклама

Аварію спровокувала пенсіонерка

7 січня близько 14:00 на перехресті автодороги Північно-східний об'їзд Києва з вулицею міста Бориспіль сталася аварія.

За попередніми даними, 76-річна пенсіонерка з Києва, керуючи автомобілем Nissan Almera, не надала перевагу в русі та зіткнулася з Renault Scenic під керуванням 44-річного водія.

Є постраждалі

Внаслідок ДТП обидва водії та два пасажири Nissan Almera – 35 та 12 років – отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до Бориспільської лікарні.

Реклама

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії.

Реклама

На Київщині сталася жахлива ДТП. Фото: поліція Київської області

На Прикарпатті у страшній ДТП загинуло немовля

Увечері 7 січня у Коломиї Івано-Франківської області сталася страшна ДТП. Внаслідок аварії загинув 5-місячний малюк.

7 січня о 18:55 рятувальникам надійшло повідомлення про ДТП у місті Коломия на автодорозі Н-10.