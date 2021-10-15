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Під Києвом перекинулася фура з кавунами (фото, відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
15 жовтня, 17:08
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Напередодні власник і водій вантажівки вживали алкоголь, а вранці довірили керування машиною реалізатору кавунів

Під Києвом перекинулася фура з кавунами. Зараз поліцейські встановлюють обставини НП в Володарці.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі області в Facebook.

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Недосвідчений водій сів за кермо вантажівки і не впорався з керуванням, машина перекинулася, а кавуни розлетілися по всій дорозі.

Автомобіль перекинувся на швидкості
Автомобіль перекинувся на швидкості / Фото: Нацполиция

"В кабіні фури знаходилось троє осіб, на щастя ніхто із них серйозно не постраждав. Як з’ясувалось, напередодні аварії власник вантажівки, 53-річний харків’янин та водій вантажівки вживали спиртні напої, а вранці 15 жовтня довірили керування вантажівкою реалізатору кавунів з міста Генічеськ", – пишуть в повідомленні.

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Поліція з'ясовує всі обставини події, на водія вже склали два адмінпротоколи за ч.2 ст 126 і ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Вантаж розлетівся по всій дорозі
Вантаж розлетівся по всій дорозі / Фото: Нацполиция

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Водієві загрожує штраф у розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів або позбавлення прав до одного року.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

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