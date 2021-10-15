Під Києвом перекинулася фура з кавунами (фото, відео)

Під Києвом перекинулася фура з кавунами. Зараз поліцейські встановлюють обставини НП в Володарці.
Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі області в Facebook.
Недосвідчений водій сів за кермо вантажівки і не впорався з керуванням, машина перекинулася, а кавуни розлетілися по всій дорозі.
"В кабіні фури знаходилось троє осіб, на щастя ніхто із них серйозно не постраждав. Як з’ясувалось, напередодні аварії власник вантажівки, 53-річний харків’янин та водій вантажівки вживали спиртні напої, а вранці 15 жовтня довірили керування вантажівкою реалізатору кавунів з міста Генічеськ", – пишуть в повідомленні.
Поліція з'ясовує всі обставини події, на водія вже склали два адмінпротоколи за ч.2 ст 126 і ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Водієві загрожує штраф у розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів або позбавлення прав до одного року.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
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