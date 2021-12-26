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Під Києвом підліток викрав вантажівку – копи влаштували погоню (фото, відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
26 грудня, 16:25
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Тепер слідчі встановлюватимуть всі обставини події
На Київщині підліток викрав авто. Фото: колаж "Сьогодні"
На Київщині підліток викрав авто. Фото: колаж "Сьогодні"

На трасі Київ – Чоп поліцейські влаштували погоню за вантажівкою. Як виявилось, за кермом був неповнолітній хлопець, який намагався втекти від правоохоронців.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Київської області.

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Що сталося?

У смт Макарів Київської області 17-річний підліток викрав вантажівку Iveco. На території Бучанського району було запроваджено спеціальну поліцейську операцію "Перехоплення".

На автодорозі Київ – Чоп патрульні помітили викрадений автомобіль. Водій намагався втекти від копів та порушував ПДР.

Через деякий час водій зупинився, вискочив з машини та побіг у ліс. В автомобілі також була 17-річна пасажирка. Вона повідомила, що хлопець запропонував взяти вантажівку і покататися.

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На місце виїхала слідчо-оперативна група та кінологічна служба. Згодом 17-річного викрадача знайшли та затримали.

Тепер слідчі встановлюватимуть всі обставини події.

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На Київщині затримали підлітка. Фото: Патрульна поліція Київської області

У Рівному підліток вдруге викрав маршрутку

Правоохоронці в Рівному затримали 16-річного хлопця, який вдруге за тиждень викрав маршрутку. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Цього разу підліток викрав маршрутку № 66, яка була припаркована на вулиці Курчатова.

"Житель села Малий Олексин Рівненського району зайшов на територію стоянки на вулиці Курчатова обласного центру. Натиснувши аварійне відкривання дверей, проник в маршрутку, де знайшов ключі під сонцезахисним козирком", – йдеться в повідомленні.

Неповнолітнього зловмисника зі ЗМІ впізнав 20-річний житель. Він помітив підлітка, коли той заправляв маршрутку, і повідомив в поліцію.

На вулиці Князя Володимира патрульні зупинили викрадений автобус. Підліток був тверезий і пояснив поліцейським, що просто знову захотів покататися.

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