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Під Києвом прогримів потужний вибух: горів завод (фото, відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
27 жовтня, 11:05
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НП сталася на заводі з переробки алюмінію
Вибух стався на території підприємства "Втортех"
Вибух стався на території підприємства "Втортех" / Фото: Колаж: Сьогодні

Вночі 27 жовтня стався вибух установки з переробки алюмінію в одному із приміщень заводу у Броварах. Відбулося руйнування стіни та загоряння алюмінієвої пудри.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області.

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"На місці події працювали працівники наряду реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, керівництво Броварського районного управління поліції та працівники ДСНС, які локалізували пожежу", – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, із людей ніхто не постраждав.

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Поліція відкрила провадження

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

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Рятувальники вчасно загасили полум'я
Рятувальники вчасно загасили полум'я / Фото: Нацполиция

Правоохоронці проводять заходи щодо встановлення всіх причин та обставин події, слідчі дії продовжуються.

Поліція відкрила провадження
Поліція відкрила провадження / Фото: Нацполиция

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