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Під Києвом прогримів вибух – всі подробиці (фото, відео)

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19 червня, 08:42
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Попередньо під Києвом спрацювала система ППО
З самого ранку в Києві було чутно вибухи
З самого ранку в Києві було чутно вибухи / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні вранці у Києві та Київській області було чути вибухи, повітряну тривогу не було оголошено. Народний депутат від Євросолідарності Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що за попередньою інформацією, в регіоні спрацювала система ППО, яка збила ворожу ракету в небі.

Звуки, схожі на вибухи, було чути близько 07:20 за київським часом. У соцмережах з'явилися відео та фото ліквідації ворожої техніки. Після цього було оголошено повітряну тривогу. Усього було чути два вибухи – перший залп ППО, другий – ліквідація ворожої техніки.

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У Київській військовій адміністрації повідомили, що вибухи було чутно у Вишгородському районі.

"Задимленості не виявлено, пожеж відсутні, постраждалих немає. Працюють підрозділи національної поліції та інші служби. Інформація уточнюється. Просимо мешканців залишатися в укриттях під час повітряних тривог", – йдеться у повідомленні.

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Наразі повітряна тривога поширюється на низку інших областей. Відбій тривоги у Києві та області був о 8:16.

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Ситуація в Україні 19 червня

  • Українські військові відбили кілька атак ворога, який намагається йти на штурм під Сєвєродонецьком та Бахмутом. Також війська РФ обстрілюють позиції ЗСУ по всій лінії фронту, захисники України завдають ворогові втрати у відповідь.
  • Російські війська, за оцінкою міжнародних експертів, досягли незначних успіхів на околицях Сєвєродонецька, але зупинилися на інших напрямках наступу.
  • Трійка вертольотів ЗСУ завдали авіаудару по скупченню ворога в Херсонському районі. На рахунку штурмової авіації удари по накопиченню живої ворожої сили та техніки в районі Давидова Брода та Снігурівки, винищувач влучив у склад з боєприпасами у Білозерській громаді Херсонської області.

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