Під Києвом прогримів вибух – всі подробиці (фото, відео)

Сьогодні вранці у Києві та Київській області було чути вибухи, повітряну тривогу не було оголошено. Народний депутат від Євросолідарності Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що за попередньою інформацією, в регіоні спрацювала система ППО, яка збила ворожу ракету в небі.
Звуки, схожі на вибухи, було чути близько 07:20 за київським часом. У соцмережах з'явилися відео та фото ліквідації ворожої техніки. Після цього було оголошено повітряну тривогу. Усього було чути два вибухи – перший залп ППО, другий – ліквідація ворожої техніки.
У Київській військовій адміністрації повідомили, що вибухи було чутно у Вишгородському районі.
"Задимленості не виявлено, пожеж відсутні, постраждалих немає. Працюють підрозділи національної поліції та інші служби. Інформація уточнюється. Просимо мешканців залишатися в укриттях під час повітряних тривог", – йдеться у повідомленні.
Наразі повітряна тривога поширюється на низку інших областей. Відбій тривоги у Києві та області був о 8:16.
Ситуація в Україні 19 червня
- Українські військові відбили кілька атак ворога, який намагається йти на штурм під Сєвєродонецьком та Бахмутом. Також війська РФ обстрілюють позиції ЗСУ по всій лінії фронту, захисники України завдають ворогові втрати у відповідь.
- Російські війська, за оцінкою міжнародних експертів, досягли незначних успіхів на околицях Сєвєродонецька, але зупинилися на інших напрямках наступу.
- Трійка вертольотів ЗСУ завдали авіаудару по скупченню ворога в Херсонському районі. На рахунку штурмової авіації удари по накопиченню живої ворожої сили та техніки в районі Давидова Брода та Снігурівки, винищувач влучив у склад з боєприпасами у Білозерській громаді Херсонської області.