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Під Києвом сталася ДТП з вантажівкою: є постраждалі (фото)

14 квітня, 10:28

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

На місці події працюють медики

На трасі Київ – Одеса вантажівка Volvo в'їхала у металеву секцію пішохідного мосту. У зв'язку з цим рух на даній ділянці тимчасово ускладнено.

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Як повідомили в пресслужбі патрульної поліції Київської області, аварія сталася поблизу села Ксаверівка. Поліцейські займаються регулюванням руху.

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На місці працюють рятувальники, медики і слідчі.

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Також повідомляється про постраждалих, проте їх кількість поки невідома.

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Раніше ми повідомляли, що на трасі Київ – Одеса зіткнулися вантажівка Mercedes-Benz і легковик Lada Kalin. Є постраждалі.

Також нагадаємо, під Києвом перекинулася фура з небезпечним вантажем. Аварія сталася перед поворотом на Бориспіль.

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ДТП вантажівка поліція Київська область
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