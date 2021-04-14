Під Києвом сталася ДТП з вантажівкою: є постраждалі (фото)

На трасі Київ – Одеса вантажівка Volvo в'їхала у металеву секцію пішохідного мосту. У зв'язку з цим рух на даній ділянці тимчасово ускладнено.
Як повідомили в пресслужбі патрульної поліції Київської області, аварія сталася поблизу села Ксаверівка. Поліцейські займаються регулюванням руху.
На місці працюють рятувальники, медики і слідчі.
Також повідомляється про постраждалих, проте їх кількість поки невідома.
Раніше ми повідомляли, що на трасі Київ – Одеса зіткнулися вантажівка Mercedes-Benz і легковик Lada Kalin. Є постраждалі.
Також нагадаємо, під Києвом перекинулася фура з небезпечним вантажем. Аварія сталася перед поворотом на Бориспіль.
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