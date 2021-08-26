Під Києвом зник 12-річний Кирило Ворошилов – фото і прикмети

Хлопчик ввечері пішов з дому і батьки все ще не знають, де він. Поліція почала пошуки дитини

Батьки Кирила не знають, де він може перебувати. Колаж "Сьогодні"

Під Києвом в селі Софіївська Борщагівка зник 12-річний Кирило Ворошилов. 25 серпня він пішов з дому і досі не повернувся.

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Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Зазначається, що дитина покинула будинок на вулиці Київській учора близько 18:00, її місцезнаходження невідоме.

Прикмети зниклого: на вигляд 12-13 років, зріст 150 см, середньої статури, волосся пряме, коротке, темно-русяве, очі карі.

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Був одягнений у блакитну футболку із зображенням "67" синього кольору на спині і синім малюнком спереду, сині шорти.

Поліція просить усіх, хто може знати про місцезнаходження хлопчика, дзвонити за телефоном спецлінії правоохоронців "102".

Які правила потрібно знати, щоб дитина не загубилася

Патрульні поліцейські говорять, що батьки спочатку повинні навчити дитину деяких правил:

Навчіть дитину зупинятися на місці і чекати батьків, якщо вона загубилася. Нехай голосно кличе на допомогу, етикет тут недоречний.

Покажіть людей, до яких можна звертатися за допомогою, – це поліцейські, охоронці, продавці магазинів і перехожі з дітьми.

Дитина повинна знати, що нікуди не можна йти з чужою людиною, що б їй не говорили і не обіцяли.

Тренуйте ситуації, коли малюк губиться – дитина повинна чітко знати, як діяти.

Купіть для дитини розумний годинник з GPS-навігатором і SOS-кнопкою: вони дадуть знати, якщо малюк вийде за межі встановленої геолокації.

Нагадаємо, раніше в Києві поліція шукала хлопця і дівчину, які тривалий час не виходили на зв'язок. Неповнолітня прибула до столиці, де зустрілася з товаришем і зникла в невідомому напрямку, відключивши мобільні телефони.

Також на Харківщині поліцейські виявили тіло 21-річної дівчини, яка зникла ще 18 липня.

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