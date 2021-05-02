На Києвщині п'яний чоловік зґвалтував 15-річну дівчину (фото)

Вони разом випивали в компанії, а коли стемніло, він вирішив скористатися нетверезим станом знайомої – поліція з'ясовує всі обставини

У суботу, 1 травня, у Київській області 23-річний чоловік зґвалтував неповнолітню дівчину.

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Про це повідомили в поліції Київської області.

За даними слідства, 1 травня 15-річна жителька міста Сквира з друзями поїхала в село Токарівка, де в альтанці біля озера підлітки відпочивали і вживали алкогольні напої.

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Пізніше до них приєдналися ще двоє знайомих чоловіків. Коли на вулиці вже стемніло, один із чоловіків скористався станом дівчини і зґвалтував її. Дівчина була п'яна.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті – ув'язнення на строк від семи до дванадцяти років.

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Раніше ми повідомляли, що в Одеському районі 28-річний чоловік понад два роки ґвалтував 11-річну дочку своєї цивільної дружини.