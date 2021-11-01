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СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

Під Києвом п'яний поліцейський влаштував смертельну ДТП (фото, відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
1 листопада, 20:52
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У салоні разом із правоохоронцем перебував 19-річний хлопець, який помер наступного дня після ДТП
П'яний поліцейський не впорався з керуванням/Колаж: Сьогодні
П'яний поліцейський не впорався з керуванням/Колаж: Сьогодні

У Київській області, де нещодавно у ДТП серйозно постраждала маленька дівчинка, поліцейський батальйону патрульної поліції Білої Церкви Київської області у стані алкогольного сп'яніння вчинив смертельну аварію

Про це повідомляє прес-служба теруправління ДБР у Києві.

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Деталі інциденту

28 жовтня правоохоронець завозив додому свого товариша, з яким вони разом відпочивали. Патрульний перевищив швидкість і не впорався з керуванням та врізався у бетонний стовп.

За кермом автомобіля був працівник поліції/Фото: Facebook: Теруправління ДБР у Києві
За кермом автомобіля був працівник поліції/Фото: Facebook: Теруправління ДБР у Києві

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Помер молодий хлопець

Внаслідок аварії, 19-річний пасажир правоохоронця отримав серйозні травми та був госпіталізований до Білоцерківської міської лікарні. Наступного дня хлопець помер.

Правоохоронцю загрожує до 10 років в'язниці/Фото: Facebook: Теруправління ДБР у Києві
Правоохоронцю загрожує до 10 років в'язниці/Фото: Facebook: Теруправління ДБР у Києві

Дії правоохоронців

Патрульного підозрюють у порушенні правил дорожнього руху та експлуатації транспорту у стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати автомобілем на строк до 10 років. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

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