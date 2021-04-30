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Під Києвом п'яний онук зґвалтував свою 91-річну бабусю (фото, відео)

30 квітня, 16:50

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Після насилля чоловік повернувся за стіл до товариша та продовжив вживати спиртні напої – поліція з'ясовує всі обставини злочину

У селі Гоголів, Броварського району, п'яний 49-річний чоловік зґвалтував свою 91-річну бабусю та продовжив вживати алкоголь.

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Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

За інформацією правоохоронців, чоловік разом з товаришем вживав спиртні напої, після чого пішов до бабусиної кімнати та зґвалтував її.

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Правоохоронцям чоловік абсолютно спокійно розповів, що після статевого акту з власною бабусею він продовжив вживати алкогольні напої зі своїм товаришем.

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На місце викликали правоохоронців. Підозрюваного затримали та привезли у відділ поліції. Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України.

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У п'ятницю, 30 квітня, Броварський міжрайонний суд визначив підозрюваному міру запобіжного заходу – тримання під вартою протягом 60 діб. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпропетровській області 15-річний підліток зґвалтував 2-річну дівчинку, поки її мати перебувала на кухні.

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