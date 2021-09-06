Під Києвом СБУ спіймала псевдомінера, який повідомляв про вибухи на ЧАЕС: йому загрожує строк

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років

У Славутичі затримали псевдомінера. Фото: СБУ/Facebook

СБУ затримала жителя Київської області, який кілька разів анонімно "мінував" "Чорнобильську АЕС". В кінці липня цього року він відправив на електронну пошту підприємства повідомлення про мінування і вибух атомної електростанції.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ в Facebook.

Чоловіка затримали за місцем його проживання в Славутичі (Київська область).

"У результаті проведеного обшуку у помешканні фігуранта оперативники вилучили 23 жорсткі комп’ютерні диски, планшет, ноутбук, флешнакопичувачі, 2 мобільних телефони, які зловмисник ймовірно використовував у протиправних діях", – йдеться в повідомленні.

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Зараз збираються провести експертизи і повідомити йому про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

У квартирі зловмисника провели обшук. Фото: СБУ/Facebook

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Псевдопогрози

Такі дзвінки і листи з погрозами надходять досить часто. Наприклад, Служба безпеки України затримала підозрюваного, який раніше в неділю, 5 вересня, погрожував по телефону першим особам держави, а саме: заявив про плановане вбивство президента Володимира Зеленського і збройну атаку на будівлю Верховної Ради.

В СБУ розповіли "Сьогодні", що на гарячу лінію надійшло повідомлення з погрозами проти перших осіб держави, а також що є підозрюваний.

"Зловмисником виявився чоловік без певного місця проживання, з ознаками психічних розладів", – повідомили в СБУ.

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