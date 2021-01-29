Русский
$ 28,19
34,1
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

Під Києвом із стріляниною затримали серійного викрадача авто (фото)

29 січня, 12:06

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Викрадача помітили через камери "Безпечне місто"

У Броварах вночі зі стріляниною затримали серійного викрадача автомобілів.

Реклама

Про це повідомляють "Вартові еспресо" в Facebook.

Через камери "Безпечне місто" авто було помічено на Броварському проспекті, воно рухалося в напрямку Броварів, поліція спробувала зупинити авто.

"На вимогу водій ACURA не зупинився, а протаранив патрульний PRIUS, після чого в нього почали стріляти. І вже через кілька кілометрів під селищем Требухів ACURA, втративши контроль, протаранив вантажівку. Водій вибіг з машини в поле і там спробував сховатися. Але його швидко знайшли і затримали", – йдеться в повідомленні.

В тренді
Проїзд у київських маршрутках: чи піднімуть вартість
Реклама

Як стало відомо, викрадач досвідчений автовикрадача, який перебував під слідством відразу за кількома кримінальними виробництвами. Він повинен був бути під домашнім арештом.

Нагадаємо, раніше у кожного українця з'явилася можливість перевірити справжність посвідчення водія онлайн . Щоб зробити це, потрібно всього лише знати серію і номер цікавлять водійських прав.

Також нагадаємо, в Київській області затримали угруповання професійних викрадачів. Її члени діяли по всій Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ ДТП авто викрадення стрільба

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Під Києвом масштабне ДТП: на місці утворилася пробка (відео)
Під Києвом масштабне ДТП: на місці утворилася пробка (відео)Надзвичайні події
Залишився тільки рюкзак. Під Києвом загинула дитина, впавши з 15-го поверху
Залишився тільки рюкзак. Під Києвом загинула дитина, впавши з 15-го поверхуНадзвичайні події
Вибух в київській багатоповерхівці: з'явилися подробиці
Вибух в київській багатоповерхівці: з'явилися подробиціНадзвичайні події
У Києві сміттєвоз протаранив дев'ять автомобілів (фото)
У Києві сміттєвоз протаранив дев'ять автомобілів (фото)Надзвичайні події
Майже харакірі: в Борисполі чоловік заколов себе ножем в супермаркеті (відео)
Майже харакірі: в Борисполі чоловік заколов себе ножем в супермаркеті (відео)Надзвичайні події
На асфальті калюжа крові: в Києві жінка випала з маршрутки (відео)
На асфальті калюжа крові: в Києві жінка випала з маршрутки (відео)Надзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти