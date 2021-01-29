Під Києвом із стріляниною затримали серійного викрадача авто (фото)

У Броварах вночі зі стріляниною затримали серійного викрадача автомобілів.

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Про це повідомляють "Вартові еспресо" в Facebook.

Через камери "Безпечне місто" авто було помічено на Броварському проспекті, воно рухалося в напрямку Броварів, поліція спробувала зупинити авто.

"На вимогу водій ACURA не зупинився, а протаранив патрульний PRIUS, після чого в нього почали стріляти. І вже через кілька кілометрів під селищем Требухів ACURA, втративши контроль, протаранив вантажівку. Водій вибіг з машини в поле і там спробував сховатися. Але його швидко знайшли і затримали", – йдеться в повідомленні.

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Як стало відомо, викрадач досвідчений автовикрадача, який перебував під слідством відразу за кількома кримінальними виробництвами. Він повинен був бути під домашнім арештом.

Нагадаємо, раніше у кожного українця з'явилася можливість перевірити справжність посвідчення водія онлайн . Щоб зробити це, потрібно всього лише знати серію і номер цікавлять водійських прав.

Також нагадаємо, в Київській області затримали угруповання професійних викрадачів. Її члени діяли по всій Україні.

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