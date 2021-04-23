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Під Києвом на ходу вибухнув автомобіль: є постраждалі (фото)

23 квітня, 12:09

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Поки невідомо з якої причини газовий балон спалахнув

У Київській області 23 квітня на ходу в автомобілі вибухнув газовий балон.

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Про це повідомляє Київ Зараз в Telegram.

НП подія сталася на Варшавській трасі.

"Під час вибуху постраждав водій" , – йдеться в повідомленні.

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За інформацією з соцмереж, відбулося ДТП – Geely на повному ходу врізався в Lanos і той загорівся.

"Водій вибратися не зміг – згорів всередині автомобіля. Водія Geely госпіталізували", – додають в Мережі.

Нагадаємо, що на дорозі в селищі Рогань під Харковом сталося зіткнення двох автомобілів Daewoo Lanos, в результаті були госпіталізовані двоє дітей і чоловік – пасажири обох машин.

Раніше повідомлялося, що в Харківській області, на трасі в напрямку Куп'янська, сталася аварія за участю військової вантажівки – ЗИЛ с прицепом врізався в опору моста.

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газ Київ авто вибух поліція Київська область газ в баллоне

Джерело: Сьогодні

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