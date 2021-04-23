Під Києвом на ходу вибухнув автомобіль: є постраждалі (фото)

У Київській області 23 квітня на ходу в автомобілі вибухнув газовий балон.
Про це повідомляє Київ Зараз в Telegram.
НП подія сталася на Варшавській трасі.
"Під час вибуху постраждав водій" , – йдеться в повідомленні.
За інформацією з соцмереж, відбулося ДТП – Geely на повному ходу врізався в Lanos і той загорівся.
"Водій вибратися не зміг – згорів всередині автомобіля. Водія Geely госпіталізували", – додають в Мережі.
Нагадаємо, що на дорозі в селищі Рогань під Харковом сталося зіткнення двох автомобілів Daewoo Lanos, в результаті були госпіталізовані двоє дітей і чоловік – пасажири обох машин.
Раніше повідомлялося, що в Харківській області, на трасі в напрямку Куп'янська, сталася аварія за участю військової вантажівки – ЗИЛ с прицепом врізався в опору моста.
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