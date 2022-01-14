Під Києвом у страшну ДТП потрапив Дід Мороз – він у лікарні

Від удару Діда Мороза заблокувало в автомобілі, але рятувальники допогли чоловіку вибратися

Поліція встановлює обставини ДТП під Києвом / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 14 січня, по вулиці Сквирське шосе в Білій Церкві 46-річний водій вантажного автомобіля "Mercedes" зіткнувся з легковим автомобілем "Skoda". За кермом авто був 61-річний чоловік у вбранні Діда Мороза.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

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На місце події приїхали поліцейські та слідчо-оперативна група.

Як трапилась ДТП

За кермом легковика був літній чоловік у вбранні Діда Мороза. Від удару його заблокувало в автомобілі.

Рятувальники допомогли чоловіку вибратися та передали його медикам. У нього діагностували переломи ребер та госпіталізували до Білоцерківської міської лікарні № 2.

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Водій вантажівки не постраждав. Автомобіль після удару пошкодив дерев'яну огорожу та заїхав на територію домоволодіння.

Що кажуть в поліції

Слідчі з'ясовують обставини ДТП та згодом нададуть правову кваліфікацію події.

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"Шановні водії, дотримуйтесь правил дорожнього руху! Бережіть себе та життя всіх учасників дорожнього руху!" - зауважили поліцейські.

Під Києвом Дід Мороз напав на чоловіка

В Ірпені чоловік у костюмі Діда Мороза вчинив бійку з клієнтом, який не захотів платити за спільне фото. Про це розповів у коментарі ITV начальник Ситуаційного центру комунального підприємства "Муніципальна варта" Роман Левенець.

"Самодіяльний Дід Мороз, який фотографувався з містянами, побився з одним із своїх клієнтів через те, що той не заплатив йому гроші за фото. Через це клієнт позбувся двох зубів, йому надавали допомогу лікарі "швидкої". А Діда Мороза затримала поліція", – розповів Роман Левенець.

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