Русский
$ 27,29
33,06
  1. СЬОГОДНІ
  2. Новини Києва
  3. Надзвичайні випадки Київ

Під Києвом у свій день народження загинув 12-річний хлопчик – сім'я потрапила у ДТП (фото)

7 червня, 17:02

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Батько не впорався з керуванням та автівка в'їхала в дерево – дитина загинула на місці, до приїзду медиків

Фото: прес-служба поліції

Фото: прес-служба поліції

У Білоцерківському районі сталася ДТП, в якій загинув 12-річний хлопчик, який в цей день святкував свій день народження.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

За попередньою інформацією, за кермом перебував батько хлопчика, він перевищив швидкість та не впорався з керуванням. В результаті автомобіль з'їхав в кювет та зіткнувся з деревом.

Хлопчик помер на місці, а батька, матір та хрещену дитини, що перебували в авто, з численними травмами госпіталізовали до лікарні.

Фото: прес-служба поліції

Фото: прес-служба поліції

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Фото: прес-служба поліції

Фото: прес-служба поліції

Раніше ми повідомляли, що на Закарпатті на трасі Київ – Чоп зіткнулися два автомобілі Volkswagen. Двоє чоловіків загинули, постраждала дружина одного з них – у реанімації.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News

Популярні статті

У Києві підлітки помочилися на лавочці і виклали відео в Мережу
У Києві підлітки помочилися на лавочці і виклали відео в МережуНадзвичайні події
Десятки людей громлять
Десятки людей громлять "Столичний" у Києві: ринок припиняє роботуНадзвичайні події
Розбивали яйця об голову і знімали на камеру. У Києві 12-річна дівчинка стала жертвою буллінгу (відео)
Розбивали яйця об голову і знімали на камеру. У Києві 12-річна дівчинка стала жертвою буллінгу (відео)Надзвичайні події
Злочинця, який втік із суду в Ірпені, знайшли на столичних Нивках (відео)
Злочинця, який втік із суду в Ірпені, знайшли на столичних Нивках (відео)Надзвичайні події
Штурм ринку
Штурм ринку "Столичний" триває: є перші постраждаліНадзвичайні події
Під Києвом автомобіль збив лося, тварина сильно постраждала (фото)
Під Києвом автомобіль збив лося, тварина сильно постраждала (фото)Надзвичайні події

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти