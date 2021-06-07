Під Києвом у свій день народження загинув 12-річний хлопчик – сім'я потрапила у ДТП (фото)

Батько не впорався з керуванням та автівка в'їхала в дерево – дитина загинула на місці, до приїзду медиків

Фото: прес-служба поліції

У Білоцерківському районі сталася ДТП, в якій загинув 12-річний хлопчик, який в цей день святкував свій день народження.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

За попередньою інформацією, за кермом перебував батько хлопчика, він перевищив швидкість та не впорався з керуванням. В результаті автомобіль з'їхав в кювет та зіткнувся з деревом.

Хлопчик помер на місці, а батька, матір та хрещену дитини, що перебували в авто, з численними травмами госпіталізовали до лікарні.

Фото: прес-служба поліції

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Фото: прес-служба поліції

Раніше ми повідомляли, що на Закарпатті на трасі Київ – Чоп зіткнулися два автомобілі Volkswagen. Двоє чоловіків загинули, постраждала дружина одного з них – у реанімації.