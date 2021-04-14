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Під Києвом у дворі згоріли чотири автівки (фото, відео)

14 квітня, 11:13

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Стовпи диму піднімалися до 2-го поверху

У Київській області сьогодні вранці, 14 квітня, на території ЖК "Львівський", що на Петропавлівській Борщагівці спалахнула пожежа. Загорівся автомобіль, а слідом за ним ще три.

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Як повідомляє кореспондент "Сьогодні" Василь Богайчик, пожежа почалася близько 3:20. Полум'я було сильним, стовпи диму піднімалися до 2-го поверху.

Відео пожежі очевидці передали журналістам "Сьогодні".

Відео: "Сьогодні"

Автомобілі вигоріли дотла. Застрахованою виявилася тільки одна машина. Всередині неї вигоріло все, крім Євангеліє.

Відео: "Сьогодні"

Пожежники приїхали через 30 хвилин. Вони не могли заїхати через припарковані авто.

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Фото: Василь Богайчик, "Сьогодні"

Фото: Василь Богайчик, "Сьогодні"

Нагадаємо, раніше у Києві згоріли три автівки. Всі машини стояли у дворі. Водій Toyota сів в автомобіль, включив запалювання, і в цей час машина загорілася.

Також нагадаємо, у Києві на мосту Патона згорів електрокар.

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Київ автомобілі пожежа
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