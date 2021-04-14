Під Києвом у дворі згоріли чотири автівки (фото, відео)

У Київській області сьогодні вранці, 14 квітня, на території ЖК "Львівський", що на Петропавлівській Борщагівці спалахнула пожежа. Загорівся автомобіль, а слідом за ним ще три.
Як повідомляє кореспондент "Сьогодні" Василь Богайчик, пожежа почалася близько 3:20. Полум'я було сильним, стовпи диму піднімалися до 2-го поверху.
Відео пожежі очевидці передали журналістам "Сьогодні".
Автомобілі вигоріли дотла. Застрахованою виявилася тільки одна машина. Всередині неї вигоріло все, крім Євангеліє.
Пожежники приїхали через 30 хвилин. Вони не могли заїхати через припарковані авто.
Фото: Василь Богайчик, "Сьогодні"
Нагадаємо, раніше у Києві згоріли три автівки. Всі машини стояли у дворі. Водій Toyota сів в автомобіль, включив запалювання, і в цей час машина загорілася.
Також нагадаємо, у Києві на мосту Патона згорів електрокар.
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