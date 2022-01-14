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Під Києвом водій, намагаючись уникнути покарання, збив патрульного та в'їхав у дерево (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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14 січня, 16:15
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Шофер порушив правила дорожнього руху, але відповідати за законом не схотів
У Гребінках п'яний водій зніс паркан та копа
У Гребінках п'яний водій зніс паркан та копа / Фото: Колаж: Сьогодні

У Гребінках (Київська область) сталася серйозна ДТП. П'яного водія насамперед зупинили патрульні, але він збив поліцейського та втік.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області. Facebook .

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"В ніч на 12 січня 38-річний Юрій намагався уникнути відповідальності за порушення правил дорожнього руху, відмовився від освідування, а для уникнення відповідальності просто дав по газах та збив поліцейського. Далеко, правда, керманич не втік – зніс паркан і загальмував у дерево", – йдеться у повідомленні.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне керування – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

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  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

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