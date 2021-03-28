Під Києвом спалахнула масштабна пожежа (відео)

У селищі Коцюбинське під Києвом сталася пожежа в приватному будинку. На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно, як палає дах будівлі. У двір прокладають пожежні рукави, рятувальникам допомагають люди в цивільному. Ймовірно, це сусіди погорільців.

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У ДСНС у Київській області сайту "Сьогодні" розповіли, що пожежа сталася в великому двоповерховому будинку.

"Займання в Коцюбинському відбулося у великому приватному будинку, який перебуває у власності у двох господарів. На місці працюють пожежники. Вони гасять полум'я на даху і другому поверсі. Площа будівлі – 50 на 20 метрів. До гасінні вогню залучено 6 автомобілів пожежної техніки", – розповіли нам у ДСНС у Київській області.

Видео: Киев Оперативный

Поки немає інформації про жертв і потерпілих, а причину займання визначатимуть правоохоронці.

Раніше ми передавали, що вранці в неділю, 28 березня, на столичній Троєщині сталася пожежа. Стовп чорного диму було видно здалеку. Пізніше з'ясувалося, що загорілося в новому будинку, який ще навіть не заселений.

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