Під Києвом затримали підозрюваних у серії розбійних нападів (фото)

На Київщині поліцейські затримали озброєну злочинну групу, яка здійснювала розбійні напади.
Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Київської області в Facebook.
Банда скоювала напади переважно на державних службовців. Зловмисники проникали в приватні будинки, пов'язували господарів і охоронців, після чого обшукували будинок і викрадали майно – гроші, коштовності, банківські картки тощо.
"Не спиняли навіть діти, які у той час знаходились у будинку. Після вчинення злочину, один зі зловмисників на деякий час залишався з потерпілими аби завадити виклику ними допомоги", – йдеться в повідомленні.
Всього задокументували чотири факти розбійних нападів на території Бориспільського та Обухівського району.
38-ми, 35-ти, 33-річного жителів Києва і 25-річного жителя Житомирщини затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
"За місцями проживання розбійників вилучили 4 пістолети, автомат, рушницю, набої до них, ножі, кайданки, мобільні телефони, а також інші речові докази, зокрема викрадене майно", – додають в поліції.
Розбійникам повідомлено про підозру, за скоєне їм загрожує ув'язнення до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
Раніше ми повідомляли, що у Вінниці чоловік вигадав розбійний напад, щоб не повертати борг.
Також нагадаємо, в Одесі затримали учасників банди, які викрадали людей заради викупу.
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