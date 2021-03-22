Під Києвом затримали підозрюваних у серії розбійних нападів (фото)

На Київщині поліцейські затримали озброєну злочинну групу, яка здійснювала розбійні напади.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Київської області в Facebook.

Банда скоювала напади переважно на державних службовців. Зловмисники проникали в приватні будинки, пов'язували господарів і охоронців, після чого обшукували будинок і викрадали майно – гроші, коштовності, банківські картки тощо.

"Не спиняли навіть діти, які у той час знаходились у будинку. Після вчинення злочину, один зі зловмисників на деякий час залишався з потерпілими аби завадити виклику ними допомоги", – йдеться в повідомленні.

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Всього задокументували чотири факти розбійних нападів на території Бориспільського та Обухівського району.

38-ми, 35-ти, 33-річного жителів Києва і 25-річного жителя Житомирщини затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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"За місцями проживання розбійників вилучили 4 пістолети, автомат, рушницю, набої до них, ножі, кайданки, мобільні телефони, а також інші речові докази, зокрема викрадене майно", – додають в поліції.

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Розбійникам повідомлено про підозру, за скоєне їм загрожує ув'язнення до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли, що у Вінниці чоловік вигадав розбійний напад, щоб не повертати борг.

Також нагадаємо, в Одесі затримали учасників банди, які викрадали людей заради викупу.

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