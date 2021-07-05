Під Києвом жінка підрізала сусіда через припарковане авто: їй загрожує строк (фото)

46-річний потерпілий у важкому стані госпіталізований – у нього проникаюче поранення грудної клітини

На знімку - місце злочину. Фото: колаж "Сьогодні"

У Василькові (Київська область) затримали жінку, яка підрізала чоловіка. Конфлікт між сусідами виник через припарковане авто.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі області в Facebook.

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Сварка між сусідами переросла в бійку. 61-річна жінка нанесла ножове поранення в область грудної клітини своєму супернику.

"Поліцейські виявили та вилучили низку речових доказів злочину, серед них – кухонний ніж. Зловмисницю затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання", – йдеться в повідомленні.

Фото: Нацполіція області/Facebook

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Відзначимо, що 46-річний потерпілий у важкому стані госпіталізований.

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Слідчі повідомили затриманій про підозру передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув'язнення на строк від п'яти до восьми років.

Фото: Нацполіція області/Facebook

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Раніше ми писали, що в Києві в парадному житловому будинку невідомі підрізали чоловіка. Напад стався в будинку на вулиці Ольжича в Шевченківському районі столиці.

Нагадаємо, на столичній Оболоні 42-річний чоловік, який перебував у розшуку, вдарив кілька разів по голові жителя Оболоні і завдав йому кілька ножових поранень.