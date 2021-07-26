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Під Києвом жінка втратила свідомість за кермом: зіткнулося п'ять авто (фото)

26 липня 2021 17:50

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Чому водій втратила свідомість поки невідомо – це з'ясовуватимуть правоохоронці

Автомобілі перекрили рух на трасі. Фото: колаж "Сьогодні"

Автомобілі перекрили рух на трасі. Фото: колаж "Сьогодні"

Під Києвом сьогодні сталася масштабна аварія. На Житомирській трасі (в 5-ти кілометрах від Києва) зіткнулося п'ять автомобілів.

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Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.

"Попередньо, почалося все з того, що жінка-водій Nissan втратила свідомість за кермом", – пишуть в Мережі.

Читайте також: У Чернігівській області в ДТП постраждали дев'ять людей. Подробиці аварії

Поки невідомо число постраждалих.

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Місце НП. Фото: Київ Оперативний/Telegram

Місце НП. Фото: Київ Оперативний/Telegram

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На фото видно, що кілька автомобілів вщент розбиті.

Нагадаємо, раніше у Львівській області на трасі Київ-Чоп зіткнулися два авто. В результаті ДТП одна людина загинула, четверо – травмовані.

Крім того, в Рівненській області в ДТП потрапив рейсовий автобус сполучення Київ-Вроцлав. У лікарню були направлені 23 людини.

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Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

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