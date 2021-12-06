Під Києвом жінка встромила ніж у співмешканця та видавала це за напад невідомих (відео)

Щоб уникнути відповідальності, подружжя намагалося видати інцидент за напад незнайомців

У Боярці (Київська область) між громадянським подружжям виникла сварка, під час якої 50-річна жінка вдарила ножем свого 69-річного співмешканця.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області. Facebook.

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Чоловік намагався переконати поліцію, що у під'їзді на нього напала група осіб через те, що він зробив зауваження. Жінка вимагала знайти нападаючих.

"Під час з’ясування поліцейськими усіх обставин, жінка визнала свою провину і зізналась, що била з необачності та жалкує про скоєне", – йдеться у повідомленні.

Що їм загрожує

Відомо також, що співмешканці проживають разом 27 років та виховують 4 спільних неповнолітніх дітей.

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Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає укладання строком від п'яти до восьми років.

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