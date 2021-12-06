Під Києвом жінка встромила ніж у співмешканця та видавала це за напад невідомих (відео)

У Боярці (Київська область) між громадянським подружжям виникла сварка, під час якої 50-річна жінка вдарила ножем свого 69-річного співмешканця.
Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області. Facebook.
Чоловік намагався переконати поліцію, що у під'їзді на нього напала група осіб через те, що він зробив зауваження. Жінка вимагала знайти нападаючих.
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"Під час з’ясування поліцейськими усіх обставин, жінка визнала свою провину і зізналась, що била з необачності та жалкує про скоєне", – йдеться у повідомленні.
Що їм загрожує
Відомо також, що співмешканці проживають разом 27 років та виховують 4 спільних неповнолітніх дітей.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає укладання строком від п'яти до восьми років.
Раніше повідомлялося:
- У місті Кодима Одеської області знайшли повішеним поліцейського. Чоловік, за попередніми даними, наклав на себе руки у власному сараї.
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