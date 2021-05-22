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Під Києвом – страшна аварія: загинув військовий, є постраждалі (фото)

22 травня, 09:33

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Зіткнулися два легковики на трасі у Васильківському районі

На Київщині сталася страшна ДТП. Загинув один з водіїв. За попередньою інформацією, він був військовослужбовець.

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

Аварія сталася за 25 кілометрів від столиці біля села Путрівка (Васильківський район) в бік Одеси. "Шевроле" робив розворот на трасі і не помітив "Мерседес", який їхав назустріч.

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"Не вдалося уникнути зіткнення. "Мерседес" на швидкості близько 100 кілометрів на годину вдарив в бічну частину "Шевроле", яку водночас відкинуло на 30 метрів від місця удару. Водій "Шевроле" загинув миттєво", – йдеться в повідомленні.

Водій другої машини і пасажир були терміново госпіталізовані.

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За попередньою інформацією, водій "Шевроле" був військовим.

Раніше ми повідомляли, що на Буковині в селі Байраки водій трактора не впорався з керуванням. В результаті трактор перекинувся і придавив шестирічну дівчинку. Вона померла на місці.

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Нагадаємо, що в Хмельницькій області на автодорозі Житомир – Чернівці зіткнулися три автомобілі – вантажівка влетіла в легковик і мікроавтобус. Внаслідок аварії загинули чотири особи.

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