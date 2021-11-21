Під Офісом президента почалася сутичка. Туди прийшли учасники маршу Гідності – відео

Учасники акції намагаються прорвати "стіну" із правоохоронців

Під Офісом президента розпочалася сутичка між учасниками акції та поліцією. / Фото: Колаж: Сьогодні

Під Офісом президента почалася сутичка між учасниками акції до Дня Гідності та Свободи та правоохоронцями.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" з місця події.

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Поліцію звинувачують у тому, що вони провокують тисняву. Колона скандує "Поліції – ганьба!", "Беркуту – ганьба!". Почалася перша бійка.

Учасники акції просять не штовхатися, вони спробували прорватися до Офісу президента, але спроба виявилася невдалою.

Триває тиснява. Певно, є перший затриманий. Організатори акції скандують "Поверніть людину!".

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Офіс президента під посиленою охороною

У Києві взяли під посилену охорону Офіс президента України, доки у центрі міста відбувається хода до Дня Гідності та Свободи.

Деякі учасники акції негативно висловлюються про роботу президента, спілкуючись із журналістами. Також на Майдані Незалежності вивісили величезний банер із критикою Володимира Зеленського.

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Після ходи учасники сформували нову колону, скандуючи "Зелю геть!". Вони вирушили до Офісу президента.

День Гідності і Свободи

2005 року в Україні було запроваджено свято День Свободи. Він відзначався 22 листопада і був заснований на згадку про події Помаранчевої революції.

Коли до влади прийшов Віктор Янукович, свято скасували. 22 січня у День Соборності відзначали свято День Соборності та Свободи України.

Цьогорічне свято з'явилося після Революції Гідності у 2013 році, коли президентом став Петро Порошенко. 22 січня тепер відзначають День Соборності, а 21 листопада – День Гідності та Свободи, який присвятили подіям двох революцій

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