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У хід пішли навіть яйця. Під Радою розпочалися перші сутички та затримання – фото, відео

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні Дмитро Гордійчук Дмитро Гордійчук Редактор прямих ефірів Сьогодні
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17 лютого, 12:15
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У Києві під час акції протестів ФОПів силовики почали відтісняти учасників від Ради – затримали шістьох людей, мітингувальники закидали копів яйцями
Силовики відтісняють мітингувальників від будівлі Ради
Силовики відтісняють мітингувальників від будівлі Ради / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві під будівлею Верховної Ради розпочалися зіткнення силовиків та мітингувальників. Поліція намагалася відтіснити ФОПів з проїжджої частини.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Правоохоронці забирали у протестувальників прапори та відтісняли їх з дороги. Одного хлопця копи затримали першим – його відвели до машини правоохоронців. Тим часом учасники акції скандували "Ганьба!"

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Ще один чоловік під час затримання кричав "Я нічого не робив, мене витіснили".

Також учасники акції почали кидати яйця у поліцейський автомобіль. Загалом копи затримали як мінімум шість осіб.

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Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

Через 20 хвилин сутичок силовикам все ж таки вдалося відтіснити протестувальників з проїжджої частини. Станом на 12:07 ситуація стабілізувалася, а зіткнення припинилися.

Проїзд автомобілів вулицею Грушевського відновили.

Що відомо про акцію протесту?

ФОПи виступають проти впровадження касових апаратів (РРО, ПРРО) для фізичних осіб-підприємців другої-четвертої групи спрощеної системи оподаткування.

На акції протесту вийшли понад 1 тис. підприємців. Вони стоятимуть до кінця пленарного засідання Верховної Ради України.

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