У хід пішли навіть яйця. Під Радою розпочалися перші сутички та затримання – фото, відео

У Києві під будівлею Верховної Ради розпочалися зіткнення силовиків та мітингувальників. Поліція намагалася відтіснити ФОПів з проїжджої частини.
Про це повідомляє "Сьогодні".
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Правоохоронці забирали у протестувальників прапори та відтісняли їх з дороги. Одного хлопця копи затримали першим – його відвели до машини правоохоронців. Тим часом учасники акції скандували "Ганьба!"
Ще один чоловік під час затримання кричав "Я нічого не робив, мене витіснили".
Також учасники акції почали кидати яйця у поліцейський автомобіль. Загалом копи затримали як мінімум шість осіб.
Через 20 хвилин сутичок силовикам все ж таки вдалося відтіснити протестувальників з проїжджої частини. Станом на 12:07 ситуація стабілізувалася, а зіткнення припинилися.
Проїзд автомобілів вулицею Грушевського відновили.
Що відомо про акцію протесту?
ФОПи виступають проти впровадження касових апаратів (РРО, ПРРО) для фізичних осіб-підприємців другої-четвертої групи спрощеної системи оподаткування.
На акції протесту вийшли понад 1 тис. підприємців. Вони стоятимуть до кінця пленарного засідання Верховної Ради України.