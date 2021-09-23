Під Радою сталася сутичка між ФОПамі і поліцією: є постраждала (відео)

У центрі Києва під час мітингу підприємців сталася сутичка між учасниками акції та правоохоронцями. Копи відтіснили мітингувальників з дороги. В результаті постраждала жінка.
Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".
Підприємці намагалися прорватися крізь кордон поліції під Верховною Радою і перекрити рух вулицею Грушевського.
Однак правоохоронцям ця ідея не сподобалася, вони відігнали людей з дороги.
Ймовірно, є й затримані. На відео видно, як кілька поліцейських несуть жінку через дорогу. При цьому учасниця акції тримає в руках якийсь лист і обурюється.
Під час сутичок постраждала жінка, її затиснули в натовпі і пошкодили ногу. Медики провели постраждалу до карети швидкої допомоги.
Чому мітингують ФОПи?
Сьогодні в Раді заплановано позачергове засідання, у ході якого розглянуть поправки щодо ФОПів у законодавчі акти і Податковий кодекс. Головна вимога мітингувальників – прийняти правки.
- Нагадаємо, у кінці квітня в Миколаєві ФОПи штурмували міськраду через карантин.
- Крім того, навесні в центрі Львова підприємці вийшли на акцію протесту проти карантину. Люди вимагали, щоб їм дозволили працювати.
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