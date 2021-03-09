Під Шевченківським судом Києва сталися сутички

Активісти блокували виїзд із Шевченківського суду Києва, щоб звідти не вивезли Андрія Антоненка.

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Про це повідомляє в прямому ефірі Україна 24.

Чергове засідання у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета скасували. Після чого соратники обвинуваченого рушили до місця виїзду з суду – звідти мали вивезти в СІЗО Андрія Антоненка.

Поліція намагалася силою відтіснити протестувальників з проїзної частини. Автозаку з Антоненком вдалося прорватися повз активістів. Дорогу розчистили правоохоронці. Активісти палили фаєри і викрикували образи на адресу глави МВС Арсена Авакова.

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Нагадаємо, судовий процес у справі триває з грудня 2019 року. Тоді в Національній поліції заявили, що в причетності до вбивства журналіста підозрюють п'ять осіб: музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, лікарку Юлію Кузьменко (псевдонім "Лисиця"), військову медсестру Яну Дугарь і подружню пару добровольців Інну ("Пума") і Владислава ("Буча") Грищенків.

Нещодавно в справі стався новий поворот: колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар опублікував аудіозаписи, які свідчать про причетність КДБ Білорусі до вбивства журналіста.

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